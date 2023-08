Se pare ca ghinionul se ține lanț de Emilia Ghinescu. La doar cateva zile dupa ce s-a desparțit de partenerul sau, artista se confrunta cu o noua problema. Cantareața de muzica populara le-a dezvaluit totul fanilor. Emilia Ghinescu, despre desparțire Lucrurile nu par prea roz in viața Emiliei Ghinescu. Recent, artista a pus capat poveștii […] The post Emilia Ghinescu, aparitie ingrijoratoare pe internet. Ce a patit interpreta de muzica populara: „Ii doresc succes! Nu am nimic de ascuns” appeared first on Playtech Știri .