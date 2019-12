Stiri pe aceeasi tema

- Mihai-Catalin Necula a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata in Monitorul Oficial. Conform unei alte decizii a prim-ministrului, Gheorghe Sorescu a fost numit in functia de secretar de stat…

- Platforma de facilitare a inchirierilor spatiilor de cazare Airbnb nu are nevoie de licenta speciala in domeniul imobiliar pentru a functiona in Franta, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), informeaza BBC, potrivit Mediafax.Asociatia de turism din Franta reclamase ca firma…

- Madalina Ileana Simion a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, in cadrul Cancelariei premierului, printr-o decizie a sefului Executivului publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul l-a numit Eduard-Andi Manciu…

- Ieri, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 926, au fost publicate mai multe decizii ale primului ministru.Una dintre ele a fost cea cu privire la numirea lui Theodor Cosmin Onisii in functia de consilier de stat in cadrul Cancelarie primului ministru, oa alta privind eliberarea, la cerere,…

- Adela Cojan a fost numita in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte cu rang de secretar de stat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata luni in Monitorul Oficial. Totodata, premierul a dispus…

- Premierul Ludovic Orban a semnat decizia de numire a Emiliei Gane in funcția de agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE și Tribunalul UE in cauzele care au termene in lunile noiembrie și decembrie, potrivit unor decizii publicate luni in Monitorul Oficial.Radu Canțar, numit in funcție…

- Emilia Gane a fost desemnata in calitate de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene si Tribunalul Uniunii Europene, cu rangul de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata, luni, in Monitorul Oficial.…

- Radu Canțar, agentul guvernamental la Curtea de Justiție a UE, și-a dat demisia din funcție. El a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca a fost o onoare pentru el sa ocupe aceasta funcție in ultimul an și jumatate și i-a urat succes persoanei care ii va urma in funcție.„A fost o onoare sa fiu pentru…