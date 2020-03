Emilia Clarke, prinţesa dragonilor din Game of Thrones, propune o cină virtuală drept recompensă pentru o colectă umanitară Intr-un videoclip publicat pe Instagram, actrita din serialul "Game of Thrones" i-a intrebat pe fanii ei, 27,4 milioane, daca vor sa o ajute sa stranga 250.000 de lire sterline (in jur de 280.000 de euro) pentru asociatia SameYou, care vine in ajutorul celor care au suferit accidente cerebrale. "Suntem pe cale de a crea o clinica de readaptare virtuala pentru victimele leziunilor cerebrale, adica un loc unde sa se simta in siguranta si unde sa nu fie singure si izolate, ceea ce, dupa parerea mea, este un lucru bun", a spus actrita, explicand ca scopul este si de a elibera cat mai multe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

