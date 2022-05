Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a pierdut duelul cu Concordia Chiajna din prima manșa a barajului de promovare/menținere in Liga 1, scor 1-2. Elevii lui Emil Sandoi au deschis scorul, insa dupa doua erori grave in defensiva, trupa lui Ianis Zicu a caștigat grație golului lui Voicu (minutul 58 P) și a autogolului…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți efectuata la Casa Fotbalului, programul meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Din Liga 2 joaca baraj de promovare Universitatea Cluj și Concordia Chiajna, clasatele pe locurile 3, respectiv 5 in play-off, in timp ce din…

- Chindia a remizat cu Rapid, scor 0-0, și se indreapta catre barajul de menținere in Liga 1. La finalul partidei de la Ploiești, Emil Sandoi a recunoscut ca sunt șanse reale ca echipa sa dispute o ”dubla” pentru ramanerea in prima divizie, insa prestațiile din ultima perioada ii dau speranțe […] Articolul…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) Chindia: Cabuz – Capusa, Pitian, Al. Iacob, C. Dinu (Sila ‘4/Popadiuc ’72) – Butean, Dulca, Passaglia, A. Serban – Chamed – D. Florea (Chunchukov ’84). Antrenor: Emil Sandoi. Rapid: H. Moldovan – Moise (Panoiu ’60), Sapunaru, Dr. Grigore, Jr. Morais – Albu, Dandea, Kait…

- Emil Sandoi (57 de ani) recunoaște ca la Chindia sunt probleme de joc, dar spera ca pana la finalul sezonului va reuși sa evite retrogradarea la carma dambovițenilor. Chindia Targoviște a pierdut cu 1-0 meciul din deplasarea de la UTA și s-a adancit mai mult in partea inferioara a clasamentului. […]…

- Chindia a fost invinsa de FC Botoșani, 1-2, și este pe loc de baraj in Liga 1. La finalul jocului, Emil Sandoi a transmis ca rezultatul inregistrat la Ploiești nu este conform cu realitatea și ca echipa sa merita victoria. ”Avem un an de zile aproape de cand n-am mai […] Articolul EMIL SANDOI: „AM FI…

- Emil Sandoi l-a criticat vehement pe portarul Chindiei, Catalin Cabuz, care a incasat un gol ”impardonabil” din partea lui Bogdan Rusu. Tehnicianul susține ca l-a avertizat pe Cabuz ca unul dintre fundașii centrali este ieșit din teren și ca ar trebui sa degajeze balonul in alta zona, insa portarul…

- In luna martie, se intra intr-o noua etapa a procesului de pregatire a arbitrilor pentru implementarea asistenței video in fotbalul romanesc.Daca pana acum arbitrii s-au familiarizat cu sistemul in birourile CCA, analizand diferite faze de joc din fotbalul european, de acum aceștia se vor muta impreuna…