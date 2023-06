Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa Romania U21 - Ucraina U21, Campionatul European de tineret mai programeaza astazi 3 partide: Georgia U21 - Belgia U21, Portugalia U21 - Olanda U21, de la 19:00, plus Spania U21 - Croația U21, de la 21:45. Georgia U21 - Belgia U21 și Portugalia U21 - Olanda U21 se disputa in Georgia, la Tbilisi,…

- Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul de la Lucerna, cu Elvetia, cele doua goluri ale sale din prelungirile partidei aducand un punct tricolorilor. Din pacate, extrema de 23 de ani a suferit o accidentare pe final de meci si rezultatul RMN-ului efecuat marti indica o ruptura musculara. Astfel,…

- Naționala U21 a Romaniei a susținut astazi un antrenament la baza de la Mogoșoaia. Selecționerul Emil Sandoi a explicat alegerile in privința lotului pentru Campionatul European din aceasta vara. Intre 21 și 27 iunie, Romania U21 va disputa meciurile grupei B de la Euro 2023. Adversare vor fi reprezentativele…

- Olanda – Croatia 2-4, in prima semifinala din Liga Natiunilor. Naționala lui Luka Modric a obținut biletele pentru ultimul act, dupa un meci decis in urma celor doua reprize de prelungiri. Partida a fost arbitrata de romanul Istvan Kovacs. A doua finalista din Liga Națiunilor se va decide dupa disputarea…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost desemnat de UEFA sa oficieze de la centru semifinala Ligii Natiunilor dintre Olanda si Croatia, a anuntat, luni, Federatia Romana de Fotbal, pe site-ul oficial.Kovacs va fi ajutat la cele doua linii de arbitrii asistenti Vasile Marinescu si Mihai Artene, conform…

- Oficial, viteza comerciala a trenurilor este de 72,9 km/h in Romania. Real insa, din cauza infrastructurii precare, trenurile de marfa merg ca melcul, cu 16 km/h, iar cele de pasageri cu o medie de circa 40-50 km/h. Doar pe cateva tronsoane se poate rula si cu 160 km/h. Pe harta vitezelor medii ale…

- Romania are cei mai mulți tineri de 18-24 de ani din UE care renunța la școala, cu o rata de 16%, in timp ce rata de parasire timpurie a școlii a scazut in Uniunea Europeana pana la 10% in anul 2022, potrivit datelor publicate, marți, de Eurostat. Ponderea „parasirii timpurii a școlii” (tineri cu varste…