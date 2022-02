Stiri pe aceeasi tema

- In inferioritate numerica pentru mai bine de 60 de minute, dupa eliminarea lui Jefte Betancor, Farul a cedat pe final cu Chindia, scor final 0-1. Gica Hagi a fost invins in ziua in care a implinit 57 de ani. In minutul 82, cu balonul asezat excelent de catre Daniel Popa, Florea l-a invins pe Aioani…

- Chindia a pierdut al doilea amical din aceasta iarna, 0-3 cu Paksi. Emil Sandoi, antrenorul dambovițenilor, a tras concluziile la finalul jocului. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Cristi Roșu se afla in Turcia și transmit zilnic cele mai noi informații din cantonamentele echipelor romanești.…

- Slovenul Milan Kocic (31 de ani) a explicat ce amprenta și-a pus Romania asupra vieții sale in al treilea an aici. Fundașul Chindiei acuza ghinionul echipei sale, dar nu crede ca va trece prin emoțiile din zona roșie a clasamentului. Chindia are cel mai slab atac, dar și una dintre cele mai bune aparari.…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a anunțat ca nu se va putea baza la meciul cu Farul pe stoperii Ivo Pinto (31 de ani) și Ricardo Grigore (22). Dinamo și Farul se intalnesc azi, de la ora 20:30, in ultimul meci de Liga 1 din anul 2021. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și e televizata…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Chindia, scor 1-0. Emil Sandoi, antrenorul targoviștenilor, a reclamat faza golului marcat de ardeleni. „Uitați-va la captura imaginii de la golul CFR-ului de astazi. Mai și glumim, dar Costache mai avea puțin și fugea cu mingea la subraț. De ce sa se judece in…

- Era minutul 89, la meciul dintre Chindia și Rapid, cand tabela de marcaj arata scorul de 2-1 in favoarea echipei targoviștene, și nimeni nu mai credea ca s-ar putea petrece vreo minune care sa-i saraceasca de cele trei puncte victorioase pe elevii lui Emil Sandoi. In pofida faptului ca dambovițenii…