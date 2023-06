Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- Romania U21 a fost invinsa de Spania U21, scor 0-2, la debutul in grupa B a Campionatului European de tineret. Denis Alibec, varful primei reprezentative, a asistat la disputa din Ghencea. VIDEO. Denis Alibec, dupa Romania U21 - Spania U21 0-3: „Putem merge mai departe” „Așa s-a vazut, nu știu ce sa…

- Romania U21 a fost invinsa de Spania U21, scor 0-2, la debutul in grupa B a Campionatului European de tineret. Valentin Țicu (22 de ani), fundașul stanga al Petrolului, a dezvaluit cum a primit convocarea la prima reprezentativa. Țicu a fost convocat de Edi Iordanescu pentru deplasarea din Elveția.…

- Mihai Popa (22 de ani), portarul Romaniei U21 in disputa cu Spania U21, și-a schimbat manușile in minutul 4 al disputei din Ghencea. „Tricolorii” pregatiți de Emil Sandoi au un debut cum nu se poate mai greu in grupa B a Campionatului European de tineret, in Ghencea, impotriva Spaniei U21, campioana…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei sub 21 de ani va juca miercuri in compania Spaniei in primul meci din cadrul Campionatului European U21, care se va disputa in Romania și Georgia. Seleetionerul Emil Sandoi a vorbit despre meciul cu ibericii, dar și despre absențele importante din lotul tricolorilor.