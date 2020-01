Stiri pe aceeasi tema

- Emil Rengle a castigat sezonul 8 Romanii Au Talent, iar acum si-a incercat norocul peste ocean, la America"s Got Talent: The Champions, o editie in care participa cele mai bune numere din intreaga lume. Emil Rengle a pasit cu incredere si mult entuziasm pe scena de talente din America, unde a dansat…

- Dansatorul si coregraful Emil Rengle (29 de ani), castigatorul celui de-al optulea sezon „Romanii au talent, si-a incercat norocul peste ocean, la „America’s Got Talent: The Champions“, o editie in care participa cele mai bune numere din intreaga lume.

- Emil Rengle, pe scena America's Got Talent: The Champions. A fost aplaudat de o sala intreaga, insa juriul a fost șocat de numarul romanului. Emil Rengle acaștigat sezonul 8 Romanii Au Talent, iar acum și-a incercat norocul pesteocean, la America's Got Talent: The Champions, o ediție in care participa…

- Dansatorul a pasit plin de incredere pe scena concursului, lucru observat de femeile din juriu. Insa, Simon Cowell și Howard Mandel nu au fost impresionati de numarul pregatit de roman si nici de atitudinea acestuia si i-au oferit „X”-urile. „Imi place de tine, imi place mesajul tau, dar…

- Emil Rengle a participat la America's Got Talent: The Champions, o ediție in care participa cele mai bune numere din intreaga lume. Doi dintre jurați, Simon Cowell și Howard Mandel, nu au fost defel impresionați de abilitațile oradeanului și i-au acordat "X"-urile. Heidi Klum și Alesha Dixon au savurat…

- Emil Rengle vrea sa-și duca visul și mai departe. El s-a inscris la America’s Got Talent ca sa demonstreze ca talentul și bucuria de a dansa depașesc orice bariera și nu țin cont de timp și spațiu. Dansatorul a povestit in filmulețul de prezentare pentru etapa preselețiilor ca ideea de a dansa pe tocuri…

- Celebrul dansator si coregraf oradean si coregraful Emil Rengle (28 de ani), castigatorul „Romanii au talent“ in 2018, a strans peste 3 milioane de vizualizari cu doua coregrafii realizate pe manele.

- Anamaria Ferentz a trecut prin momente infioratoare, dupa ce a fost implicata intr-un accident de mașina. Artista a dezvaluit ca mașina in care se afla a fost distrusa in totalitate. „O zi frumoasa sa fii in viața! Un accident de mașina m-a speriat teribil și m-a facut sa realizez ca pot disparea intr-o…