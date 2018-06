Emil Rengle este marele castigator de la “Romanii au talent”

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara speciala de 1 iunie – Ziua Copilului – a avut loc finala celui de-al optulea sezon de la “Romanii au talent”. 11 concurenți au luptat pentru marele premiu de 120.000 de euro, iar la finalul momentelor spectaculoase de pe epica scena “Romanii au talent” Emil Rengle a fost desemnat caștigatorul.…

- Italianul Massone a vrut sa preia o grupare din play-off! ”N-a fost agreat”. Italianul mai desființase doua cluburi inainte. Italianul Angelo Massone și-a facut o obsesie din a cumpara cluburi din Romania. El insista, deși și-a format deja „renumele” de „gropar”. Prima echipa care i-a intrat pe mana…

- Victor Pițurca, in locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj? ”Eu așa am auzit!”. „Bomba” verii sta sa explodeze in Gruia. Campioana CFR Cluj negociaza cu fostul selecționer Victor Pițurca preluarea postului ramas vacant dupa plecarea lui Dan Petrescu. Se știe ca Dan Petrescu este ca și acontat de chinezii…

- Emil Rengle este unul din cei 11 finalisti Romanii au talent care promit un show de zile mari in ultima gala live a sezonului 8. Dansatorul are un stil de viata strict si in fiecare dimineata face aceleasi trei lucruri, la care nu ar renunta nici in ruptul capului.

- Miercuri va avea loc finala competiției Exatlon, iar fanii vor afla cine va castiga marele premiu. Astrologul Mariana Cojocaru a marturisit, potrivit kfetele.ro, cum va fi aceasta saptamana pentru fiecare dintre cei patru concurenti de la Exatlon care lupta pentru a castiga marele premiu. Stefan de…

- „Romanii au talent“ de la ProTV si-a desemnat primii finalisti ai acestui sezon, iar membrii juriului au anuntat primul candidat la castigarea premiului de originalitate in valoare de 10.000 euro.

- ROMÂNII AU TALENT 2018. Andra, unul dintre jurații emisiunii Românii au Talent, a raspuns la câteva întrebari despre unul dintre cele mai apreciate show-uri de televiziune din România.