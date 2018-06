Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea La Maruța, Emil Rengle i-a facut o surpriza placuta ocupantei locului 2 din finala Romanii au talent, micuța balerina Bianca Badea. Acesta a decis sa ii doneze cecul in valoare de 10.000 de euro primit pentru Premiul de originalitate. Referitor la acesta, Emil…

- Eugenia Tudor, fiica cea mica a regretatului scriitor și om politic, Corneliu Vadim Tudor, intra in televiziune și va putea fi vazuta aproape in fiecare zi pe micile ecrane. Jeni, așa cum este alintata de cei dragi, a debutat astazi pe sticla, la postul de televiziune Antena Stars. Mezina familiei este…

- La patru zile dupa ce s-a dezvaluit ca Irina Rimes este unul dintre noii jurați de la “Vocea Romaniei”, au fost facute publice numele mai multor artiști care ar fi primit oferte din partea oficialilor indragitei emisiuni. Fanii așteapta cu nerabdare sa afle cine se va așeza pe scaunul ramas liber langa…

- Coregraful si dansatorul Emil Rengle, in varsta de 27 de ani, originar din Oradea, a fost desemnat castigatorul „Romanii au talent“ de anul acesta, iar reactiile utilizatorilor din mediul online sunt impartite.

- Lino Golden, “fiul adoptiv” al lui Alex Velea s-a desparțit de iubita, Lorena Vișan. Artistul a facut primele declarații in cadrul emisiunii “La Maruța”, de la Pro tv. „A fost o desparțire sincera, matura. Noua mea iubita nu va aparea in videoclip, e prea devreme.”, a spus Lino Golden in cadrul emisiunii…

- Au trecut vremurile in care Ștefan Stan, cel care a caștigat prima ediție a concursului Vocea Romaniei, o implora pe Andreea Mantea prezentatoarea de la Kanal D, sa-l ierte. Acum, cantarețul abia daca-și mai aduce aminte despre idila cu Mantea, femeia pe care o ceruse de nevasta in urma cu cinci ani,…

- Copiii Andrei au intrat in showbiz. Iata in ce reclama apar si ce vlog are baiatul artistei! Andra si Catalin Maruta formeaza cel mai profitabil cuplu din showbizul romanesc. Impreuna castiga lunar zeci de mii de euro, el din emisiunea La Maruta de la Pro TV si din prezentarea evenimentelor, ea de la…

- Este sot, tata a trei fete – Eva (13 ani), Rita (10 ani) si Sofia (4 ani) – si reuseste sa-si faca munca de prezentator tv si actor cu brio. Prezinta ”Romanii au talent” si ”Vocea Romaniei”, la Pro Tv, iar la Teatrul Odeon joaca in 8 piese. L-am intalnit pe Pavel Bartos la teatru, […]