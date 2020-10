„Dragii mei, chiar daca v-am obișnuit cu vești bune, astazi vin cu una in ton cu vremurile. Tocmai am primit rezultatul testului și, din pacate, ma alatur miilor de romani confirmați pozitiv de #Covid19”, a anunțat cu puțin timp in urma Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean. Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de președinte, pe pagina sa de Facebook. „Deocamdata, starea mea de sanatate este stabila și conform procedurii m-am izolat, protejandu-i pe ceilalți. Sunt voci care…