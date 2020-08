EMIL LASSARIA si CAITLYN lanseaza Colombiana, o piesa dance cu un beat fresh de vara, care te face sa simti nisipul fiebinte, chiar daca nu esti pe plaja

Stiri pe aceeasi tema

- “Parai” este titlul noii piese pe care Belleamy o lanseaza avand la baza o colaborare cu Alexandru Tudor, cunoscut ca finalist X Factor și fost component al trupei Station 4. Ideea pe care o descoperi in aceasta piesa se regasește in mintea oricarui tanar roman care este dornic de distracție, opulența…

- Acest proiect va duce copiii, parintii si chiar profesorii in zece tari impresionante prin cultura, istorie si geografie: Romania, Italia, Rusia, China, Mexic, Australia, Germania, India, Egipt si Brazilia.

- Un detasament format din 140 de militari apartinand Batalionului 2 Infanterie "Calugareni" din Brigada 1 Mecanizata "Argedava" si 21 de mijloace tehnice participa, in perioada 2 ndash; 27 august, la exercitiul multinational "Saber Junction 20" SJ20 , care se desfasoara in centrul de instruire Hohenfels…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- florianrus, autorul hitului “Strazile din Bucuresti”, impartaseste cu noi noua sa piesa, “Cu dorul meu de tine”, insotita de un videoclip pe masura. Florian este unul dintre cei mai in voga artisti si compozitori din industria muzicala. Numele lui apare in creditele pieselor unora dintre cei mai importanti…

- Thiann este un DJ si producator de muzica house, nascut in 1993 in Bucuresti. Si-a inceput cariera de DJ in 2009 sub numele de “Funky DJ”, descoperind productia cativa ani mai tarziu. In 2019 a lansat 3 melodii: “Disfruto”, “South Vibes” si “Get Down Tonight”, ele fiind remixate de multi DJ din Romania,…

- Premierul Ludovic Orban acuza ca majoritatea parlamentara formata in jurul PSD adopta „masuri ecou” ale celor luate de guvern care duc la cheltuieli pentru care nu exista resurse financiare, el sustinand ca prin astfel de masuri „Parlamentul parca in mod deliberat vrea sa ne aduca in situatia in…

- IOVA lanseaza „Break the law”, o piesa ca o bomba cu ceas despre compatibilitatea dintre doua persoane și tensiunea dintre ei atunci cand depașesc granița legii. „E o piesa care explodeaza intr-un mod imprevizibil atat ca muzica și text, cat și ca producție video. Cant despre compatibilitate și despre…