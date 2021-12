Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a caștigat dramatic meciul cu Dinamo, scor 2-1. Alexandru Rauța, declarații la finalul infrangerii cu FC Mioveni: „Nu e ușor! Macar daca plecam cu un egal. E cel mai greu an din istorie”

- Oriunde te-ai afla in țara sau in lume, pornește intr-o calatorie virtuala pe strazile orașului din care a pornit Revoluția Romana in 1989. Turul online este gratuit, iar ghizii te vor purta prin „locurile fierbinți ale mișcarii care a dus la schimbarea regimului comunist din Romania”.

- Sambata s-au disputat opt partide in grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin, din Spania. Rezultatele inregistrate in partidele de sambata sunt: Slovacia – Germania 22-36 si Ungaria – Cehia 32-29 (grupa E), Coreea de Sud – Tunisia 31-29 si Congo – Danemarca 18-33 (F), Paraguay…

- Proiectul cultural-educativ „Imagine.Sunet.’89” se afla deja la a doua ediție. Iși propune sa pastreze vie memoria Revoluției printr-o serie de evenimente educative prin artele vizuale, adresate de aceasta data tinerilor. Elevii și studenții din Lugoj și Timișoara pot viziona fotografii din proximitatea…

- Simpozionul internațional de Teologie intitulat „Polis & Paideia” se va desfasura anul acesta in data de 29 noiembrie. Evenimentul academic va avea tema: „Teologie și Teologhisire”. Simpozionul este gazduit de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Colectivul de Teologie Ortodoxa)…

- Amatorii de arta și tehnica analogica au parte de catre un nou eveniment pus la cale de Analog Mania, expoziția deschisa la Casa Tineretului reunind lucrari ale unor artiști din Marea Britanie, Austria, Croația, Georgia, Germania, Iran, Serbia, Spania și Romania. La fața locului, cei interesați pot…

- La aproximativ noua luni de mandat, Joe Biden este pe punctul de a-si scrie numele in cartile de istorie, si nu intr-un mod bun. Cel mai recent sondaj Gallup privind ratingul de aprobare al presedintelui arata 42%, cel mai scazut pana in prezent si a doua cea mai mica cota dintre presedintii pe care…

- Comandantul ISU Banat a fost externat dupa doua saptamani petrecute la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, unde a fost tratat de coronavirus. Lucian Mihoc le-a adus mulțumiri medicilor.