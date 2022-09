Stiri pe aceeasi tema

- Emil Gradinescu, cel mai cunoscut comentator TV de sport din Romania, a fost invitat la podcastul GSP „Profu' de Sport”, unde a vorbit despre problemele fotbalului romanesc, propunand ca numarul strainilor din componența echipelor din Liga 1 sa fie restricționat. Emil Gradinescu, cel mai cunoscut comentator…

- Dinamo și Steaua se intalnesc in aceasta seara incepand cu ora 21:30 in primul derby dupa o pauza de peste doua decenii. Meciul are loc pe Arena Naționala unde se așteapta o audiența de peste 25.000 de spectatori. Ultimul meci, inainte ca locul Stelei in Liga 1 sa fie luat de o societate comerciala…

- Invitat la Profu' de Sport, Emil Gradinescu a vorbit, printre altele, despre disputa FCSB - CSA Steaua. Unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi susține ca echipa patronata de Gigi Becali este de facto continuatoarea Stelei. Emil Gradinescu, cel mai cunoscut comentator TV de sport din ultimii…

- Emil Gradinescu, cel mai cunoscut comentator TV de sport din ultimii 32 de ani, a fost invitat la podcastul Profu' de Sport. El a povestit cum a furat meserie de la Țopescu, in TVR-ul de la inceputul anilor '90, a facut portretul-robot al unui comentator bun, a rememorat episoade tensionate de pe stadioane…

- Emil Gradinescu, 62 de ani, unul dintre cei mai importanți comentatori sportivi din ultimele decenii, este cel mai nou invitat al lui Catalin Țepelin, redactorul-șef GSP, la podcastul „Profu' de Sport”, noul proiect lansat de Gazeta. GSP a lansat in luna iulie o noua producție video: podcastul „Profu'…

- Din nou in ipostaza de a nu avea drept de promovare in prima liga, CSA Steaua a fost parasita de suporteri la partida cu Csikszereda din etapa a treia a ligii secunde. Proiectul celor de la CSA Steaua pare sa fie intr-un moment de rascruce. Echipa n-a obținut nici in acest sezon dreptul de a promova…

- CSA Steaua a remizat in prima etapa a noului sezon de Liga 2, scor 1-1 in Ghencea cu Metaloglobus. Meciul nu a fost marcat numai de protestul ultrașilor impotriva conducerii clubului, dupa ce „militarii” n-au obținut nici pentru acest sezon dreptul de a promova in „A”. In continuare, 3 detalii remarcate…

- Adrian Neaga (43 de ani), fostul atacant de la Steaua, a fost invitat la GSP Live, unde a vorbit și despre Ocatvia Popescu (19 ani). Fostul internațional admite ca mijlocașul de FCSB este un jucator talentat, insa este mult prea laudat. Adrian Neaga: „Popescu are calitați, dar parca l-am ridicat prea…