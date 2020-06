Emil Constantinescu: Pandemia a scos la iveală deficienţe grave în statele dezvoltate Fostul presedinte Emil Constantinescu afirma ca pandemia de COVID-19 a evidentiat unele "deficiente grave" in statele dezvoltate, inclusiv in zona sanatatii si a drepturilor omului, iar acest lucru poate determina statele in curs de dezvoltare sa isi puna "intrebari legitime".



"Surprinzator, pandemia a scos la iveala deficiente grave in domeniile sanatatii, economiei, educatiei, protectiei sociale, drepturilor omului, in statele dezvoltate si s-a dovedit ca institutiile nu dispun de sisteme de avarie, care sa permita replierea in cazul unor situatii de criza. Statele in curs de dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au decis marti, in urma unor acuzatii si amenintari ale Statelor Unite cu boicotul, sa lanseze o ”evaluare independenta” a reactiei agentiei ONU fata de pandemia covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cele 194 de tari membre ale…

- Pandemia care a dus la starea de izolare a creat probleme in multe direcții. Una dintre ele este cea casnica. Multe cupluri din Romania au decis sa divorțeze și par hotarate sa-și mențina decizia luata in aceste vremuri de uzura psihica. Avocații romani au primit multe intrebari, in ultimele doua luni,…

- Uniunea Europeana a impus, luni, sanctiuni pe numele a sase colaboratori apropiati ai presedintelui nicaraguan Daniel Ortega pentru incalcari grave ale drepturilor omului, informeaza dpa. Regimul de sanctiuni, care priveste interdictia de calatorie si inghetarea activelor, "vizeaza persoane responsabile…

- Functionarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a dat dovada de „deficiente” in gestionarea crizei noului cronavirus, denunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian si indeamna la un „multilateralism al sanatatii”, relateaza AFP.

- Pandemia de COVID-19 nu trebuie sa fie un "cec in alb" pentru incalcarea drepturilor omului, a avertizat joi Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, criticand "puterile nelimitate" adoptate de unele tari, transmite AFP. "Pot fi necesare masuri de urgenta pentru a raspunde…

- Pandemia de coronavirus reprezinta o previzualizare a amenintarilor la adresa sanatatii globale ce vor aparea odata cu incalzirea planetei, iar modul in care este abordata are implicatii si asupra combaterii pericolelor climatice, au declarat experti in domeniul sanatatii, citati miercuri de Thomson…

- Analiza facuta de specialiști. COVID-19 a fost declarata pandemie de Organizația Mondiala a Sanatații, iar boala a ajuns la acest nivel pe fondul unor erori grave facute de țari de pe mai multe continente, transmite publicațiile The Guardian și Business Insider, conform Mediafax.Citește și: …

- COVID-19 a fost declarata pandemie de Organizația Mondiala a Sanatații, iar boala a ajuns la acest nivel pe fondul unor erori grave facute de țari de pe mai multe continente, scriu publicațiile „The...