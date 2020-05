Stiri pe aceeasi tema

- Actuala criza sanitara mondiala este o sansa istorica pentru un nou proiect politic global care sa fie bazat pe un nou dialog asupra valorilor umane, afirma fostul presedinte Emil Constantinescu. "Actuala criza sanitara mondiala, care a adus in prim-plan nu averea noastra, ci viata noastra, ne impune…

- Cel mult 20% din populația celor mai afectate regiuni din lume au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%, au afirmat reprezentanții OMS in cadrul primei reuniuni mondiate a șefilor de state și specialiștilor din sanatate, la care au participat inclusiv Donald Trump și Xi…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In Germania, masura suspendarii anumitor drepturilor fundamentale pe fondul epidemiei de Covid19, a alarmat numeroși experți in drept și comentatori. Ingrijorați ca dezbaterea publica sugereaza adesea contrariul, aceștia atrag atenția ca ingradirea libertații…

- Angela Merkel este deschisa la un buget UE mai mare și obligațiuni pentru finanțarea recuperarii post-criza, scrie Reuters. Cancelarul german a semnalat, luni, disponibilitatea de a finanța redresarea economica din Europa printr-un buget mai mare al Uniunii și emiterea de bond-uri prin intermediul Comisiei…

- Anglia a inițiat un proiect de monitorizare a cancerului și coronavirusului (UKCCMP) care iși propune sa colecteze, sa analizeze și sa difuzeze in timp real date de la centrele de cancer din Marea Britanie despre rata de infecție cu SARS-CoV-2 la pacienții cu cancer, precum și rezultatele acestora din…

- In 2009, istoricul și jurnalistul Alexandre Adler a elaborat la o lucrare care acum se constata ca a fost premonitorie. Cartea prezinta date dintr-un raport al CIA cu titlul „Cum va fi lumea in 2025”, in care era descrisa ipoteza unei pandemii, cu detalii care se regasesc acum in actuala criza de sanatate.…

- Avocatul Poporului (AP) a adresat o serie de solicitari Guvernului, ministrului de interne și ministrului sanatații, dar și Grupului de Comunicare Strategica legate de starea de urgenta: asigurarea echipamentelor de protectie pentru medici si a aparaturii necesare combaterii COVID-19, dar si plafonarea…