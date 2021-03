Stiri pe aceeasi tema

- "Am discutat sa nu mai fie aprobate centralele termice pe apartament si incercam sa facem o Hotarare in Consiliul Local. Pana cand vom avea toate actele gata, noi vom impune la toate constructiile de blocuri realizate acum sa faca centrale de bloc. Vrem astfel sa fim mai prietenosi cu mediul. Toate…

- Emil Boc, primarul Clujului, a venit cu noi critici la adresa modului in care se calculeaza incidenta cazurilor de coronavirus, una care tine municipiul Cluj-Napoca in scenariul rosu, adica cu restaurantele, cafenelele, institutiile de cultura inchise, iar majoritatea elevilor sunt obligati sa faca…

- Potrivit documentului citat, Emil Boc are noua terenuri în Rachițele, toate dobândite în 2013 prin moștenire, doua apartamente în Cluj-Napoca, dobândite prin cumparare (unul în suprafața de 63,35 metri patrați cumparat în…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc anunța ca luni s-a vaccinat cu vaccinul AstraZeneca și spune ca este „totul Ok”. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța pana cand toți vom fi in siguranța! Maratonul continua, in…

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca va participa miercuri, 10 februarie 2021, la un dialog local online pe tema "Noua normalitate in viața orașelor", inovarea și reziliența – instrumente pentru a redresa economia locala

- Emil Boc, primar al municipiului Cluj Napoca si presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania, a lansat un atac foarte dur la adresa Ministerului Sanatatii, motivul fiind finantarea centrelor de vaccinare. Primarul Clujului, unul dintre cel mai titrați edili din Romania, l-a desființat sambata seara…

- Un barbat din Cluj-Napoca a fost filmat duminica seara, 3 ianuarie, în timp ce lansa artificii din propriul apartament aflat la etajul 10 al unui bloc. Între Craciun și Anul Nou, clujenii s-au plâns de faptul ca în tot orașul sunt aprise artificii…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a sustinut ca autoritatile locale nu organizeaza de Revelion artificii sau alte evenimente care ar putea aduce multi oameni la un loc si recomanda clujenilor care merg la cabane sa-si faca testarea rapida pentru COVID.