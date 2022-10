Stiri pe aceeasi tema

Primarul Clujului, Emil Boc, isi exprima sustinerea fata de Simona Halep, dupa ce sportiva a fost depistata pozitiv la o substanta interzisa. Boc crede in nevinovatia Simonei Halep si anunta ca este alaturi de ea "in drumul sigur spre Adevar si Dreptate", potrivit news.ro.

Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep, a declarat, vineri, ca nu crede ca fostul lider WTA a recurs la dopaj stiind ce ia, el precizand ca ar fi fost mai bine ca echipa sportivei sa puna in discutie publica mai devreme situatia creata, noteaza news.ro.

Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Pompiliu Popescu, medicul echipei naționale de fotbal a Romaniei timp de 27 de ani, a vorbit despre scandalul care o are in prim-plan pe una dintre cele mai importante sportive din istoria țarii noastre, noteaza…

Fostul tenismen Andrei Pavel a declarat, vineri, pentru AS.ro, ca spera ca Simona Halep sa fie puternica si sa treaca peste situatia dificila in care se afla acum, dupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa.

Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca este posibil ca medicul Simonei Halep sa ii fi administrat un medicament interzis care sa o ajute in perioada in care a fost accidentata, dar a subliniat ca singura care poate da informatii este ea.

Simona Halep a fost intrebata de o jurnalista canadiana, in conferința de presa dupa caștigarea turneului de la Toronto, daca planuiește sa sarbatoreasca alaturi de fanii unguri, potrivit Digisport.ro.

Simona Halep a revenit oficial in Top 10 WTA, conform clasamentului dat publicitatii luni. Ea ocupa locul 6, dupa victoria de la Toronto, cu 3.255 de puncte.

Simona Halep, locul 15 WTA, si Sorana Cirstea, locul 38 mondial, si-au aflat adversarele din primul tur la Cincinnati, turneu care incepe luni, scrie news.ro.