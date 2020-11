Stiri pe aceeasi tema

- O romanca i-a impresionat pana la lacrimi pe medicii din Spania, din provincia Navarra. Fiul ei a fost salvat de medici, dupa ce a stat 2 luni la Terapie Intensiva, iar la externare femeia le-a mulțumit in genunchi cadrelor medicale.Citește și: Andi Moisescu are Covid-19. Acum cateva zile…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei mașini. Traficul rutier este blocat pe drumul Național 6, intre Timișoara și Lugoj.Citește și: Andi Moisescu are Covid-19. Acum cateva zile soția lui, Olivia Steer, ne cerea sa nu purtam maști și sa ne…

- Judetul Salaj, primul la nivel national care a depasit indicele de infectare de 5 la o mie de locuitori, inregistreaza o crestere a numarului de imbolnaviri in mediul urban, unde exista zone in care sunt si zece cazuri active de COVID-19 la o mie de localnici. In doar cateva zile, sute de locuitori…

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabușite, relateaza sambata Reuters, conform agerpres.ro. Un total de 885 de persoane…

- Andi Moisescu a anuntat ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta Pro TV a primit vestea inainte startului celei de-a șasea zi de audiții pentru Romanii au talent, conform Stirile ProTV.Andi Moisescu a precizat ca nu are niciun fel de simptome. "La sfarșitul acestei saptamani am fost testat…

- Radu Tudor, realizatorul Antena 3, a estimat cresterea cazurilor in urmatoarele zile, pe baza a ceea ce s-a inamplat in ultima saptamana. Calculul matematic simplu arata ca peste 10 zile, Romania ar putea avea intre 5.000 si 7.000 de noi infectari cu COVID in fiecare zi. Scenariul sumbru a fost confirmat…

- Austria a intrat in ”al doilea val' de infectari cu noul coronavirus, a declarat, duminica, cancelarul Sebastian Kurz, in contextul unei cresteri continue a numarului de cazuri pozitive, transmite AFP, citata de Agerpres.Acest anunț vine dupa ce, de vineri pana sambata, au fost raportate aproape 870…

- "Vom avea cazuri de covid in școli. De aceea, m-am asigurat dinainte ca toate cabinetele medicale funcționeaza, ca toate cabinetele stomatologice funcționeaza. M-am asigurat ca exista in școli elemente care țin de igiena, dezinfectant, sper sa nu aud ca vreo școala nu are sapun la toaleta, cum era…