Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, este de parere ca unele alegeri se pot comasa si a subliniat ca, o data la 20 de ani, se intampla ca alegerile prezideniale si cele parlamentare sa aiba loc in acelasi an.Emil Boc a declarat, duminica, la B1 TV ca, in 2012, s-a intentionat comasarea unor…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care in trecut a detinut functia de prim-ministru al Romaniei, a declarat ca, inca din anul 2011 se discuta despre reforma administrativ-teritoriala a Romaniei si ca guvernul de atunci era pregatit pentru o asumare de raspunere, dar acest lucru s-a oprit…

- Emil Boc (PNL), primarul din Cluj-Napoca, a declarat sambata, pentru B1 TV , ca Romania are nevoie de o reforma administrativ-teritoriala deoarece ultima lege in acest domeniu a fost data in 1968. Suntem „oaia neagra a Europei” și „ultima țara din fostul bloc comunist care mai conduce dupa legi din…

- Curtea Constituționala a obligat Parlamentul sa introduca un prag valoric peste care abuzul in serviciu sa reprezinte fapta penala, iar practica anterioara din justiție ne-a aratat ca forma actuala a legii a dus la multe achitari, a afirmat ministrul justiției Catalin Predoiu, intr-un interviu acordat…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția noului bazin de inot din cartierul Borhanci. Investiție de peste 28,5 milioane euro (cu TVA inclus) in infrastructura moderna de natație. Boc spune ca astfel „Cluj-Napoca continua sa fie un reper…

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a anunțat, vineri, construirea unui bazin olimpic ultramodern, care va costa nu mai puțin de 23 de milioane de euro. Edilul a oferit informații despre proiectul care urmeaza sa „rasara” intr-un cartier cunoscut din oraș. Clujul continua sa fie un reper in…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca , Emil Boc, a transmis, vineri, un mesaj la un an de la inceperea razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei in care afirma ca Uniunea Europeana a greșit in 2014 pentru ca nu a avut o reacție dura cand Rusia a anexat Crimeea.

- Cloud-ul regional pentru regiunea Nord-Vest, un proiect finanțat prin fonduri europene, va fi realizat in județul Bistrița-Nasaud. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a ramas șocat de aceasta decizie.