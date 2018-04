Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, duminica, pentru News.ro, dupa ce a fost imbratisat de Simona Halep, ca nu isi va mai spala si schimba camasa purtata la intalnirea de FedCup dintre Romania si Elvetia."Camasa de pe mine nu o mai spal si nu o mai schimb niciodata. Tremur…

- Simona Halep si Viktorija Golubic vor deschide sambata meciul de tenis Romania - Elvetia din barajul de promovare in Grupa Mondiala a Fed Cup, conform tragerii la sorti efectuata vineri de primarul Emil Boc la Hotel Platinia din Cluj Napoca. Irina Begu si Timea Bacsinzky vor juca in partida a doua de…

- Simona Halep a declarat, luni seara, la Cluj, ca vrea ca echipa nationala a Romaniei sa castige partida cu selectionata Elvetiei din FedCup, afirmand ca se simte bine si ca este in forma, dupa ce s-a antrenat in ultimele doua saptamani, transmite Mediafax. Simona Halep a declarat, luni seara, pe Aeroportul…