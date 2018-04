Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a invins-o categoric pe Patty Schnyder, 6-2, 6-1, aducand victoria ce propulseaza naționala de Fed Cup a Romaniei in Grupa Mondiala. La finalul meciului, liderul din WTA a fost felicitat de Emil Boc, primarul Clujului, prezent atat sambata cat și azi in Sala Polivalenta. "Camasa aceasta…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, duminica, pentru News.ro, dupa ce a fost imbratisat de Simona Halep, ca nu isi va mai spala si schimba camasa purtata la intalnirea de FedCup dintre Romania si...

- Simona Halep si Viktorija Golubic vor deschide sambata meciul de tenis Romania - Elvetia din barajul de promovare in Grupa Mondiala a Fed Cup, conform tragerii la sorti efectuata vineri de primarul Emil Boc la Hotel Platinia din Cluj Napoca. Irina Begu si Timea Bacsinzky vor juca in partida a doua de…

- Simona Halep a declarat, luni seara, la Cluj, ca vrea ca echipa nationala a Romaniei sa castige partida cu selectionata Elvetiei din FedCup, afirmand ca se simte bine si ca este in forma, dupa ce s-a antrenat in ultimele doua saptamani, transmite Mediafax. Simona Halep a declarat, luni seara, pe Aeroportul…

- Federația Romana de Tenis anunța echipa de Fed Cup care va intalni Elveția in meciul de play-off pentru Grupa Mondiala. Astfel, capitanul-nejucator Florin Segarceanu și antrenoarea Alina Tecșor-Cercel le-au nominalizat pe cele mai bune patru jucatoare de tenis din Romania in acest moment: Simona HALEP…

- Sorana Cirstea a ”explodat”: ”Romania nu in Simona Halep”. Sportiva din Targoviște are și alte nemulțumiri: ”Pe noi nu ne-a ajutat nimeni”. Sorana Cirstea (27 de ani) e deranjata ca toata lumea plange absența Simonei Halep din echipa Romaniei care va infrunta Canada la sfarșitul saptamanii. „Romania…

- Ana Bogdan, 86 WTA, a confirmat convocarea in lotul de Fed Cup. "Pot confirma ca am fost convocata si maine (marti - n. red.) voi pleca spre Cluj. Momentan nu pot da mai multe detalii", a declarat Ana Bogdan. Ana Bogdan are un inceput de an de-a dreptul spectaculos, cu victorii in fata…