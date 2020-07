Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmate 10 cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise joi, 9 iulie, de Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județul Alba, a ajuns la 494. 414 persoane au fost declarate vindecate și de…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Constanta a anuntat, marti, ca angajata Prefecturii Constanta care a fost confirmata cu coronavirus a intrat in contact cu sotul ei, care la randul sau fusese diagnosticat cu o zi inainte. Cei doi sunt internati in spital, iar specialistii au identificat toti contactii…

- Doua cadre medicale de la Spitalul de Urgența Targu Mureș au fost confirmate pozitiv cu Covid-19. Cele doua persoane sunt internate, iar starea lor de sanatate este buna, scrie Agerpres. Directia de Sanatate Publica (DSP) Mures a anuntat, luni, ca doua cadre medicale de la Spitalul Clinic Judetean de…

- Pentru 100 pacienți, alți 20.000 nu au primit servicii medicale Inainte de epidemia de coronavirus, Spitalul Colentina trata in medie 20.000 de pacienti pe luna. Acum, pentru 100 de pacienți COVID-19 internați, majoritatea asimptomatici, spitatul e blocat total și nu mai poate trata pe nimeni altcineva.…

- In urma rezultatelor testelor care s-au facut pentru a doua oara in aceast secției, au fost depisate alte 17 cazuri de coronavirus. Direcția de Sanatate Publica a decis Secția de Interne a Spitalului Județean de Urgența Buzau sa fie inchisa, incepand de pe 27 mai pana pe 1 iunie, pentru dezinfecție,…

- Potrivit oficialilor de la Casa Alba au mai fost confirmate 3 cazuri de infectare cu COVID-19, astfel ca numarul total de cazuri pozitive la nivelul județului a ajuns la 160. Direcția de Sanatate Publica a transmis Instituției Prefectului ca doua dintre cazuri, respectiv CAZUL 158 si CAZUL 159 , sunt…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Comunicat al Prefecturii Județului Vrancea: In județul Vrancea, in data de 03 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 137 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 239 persoane, iar 85 in carantina la domiciliu,…

- Vrancea este primul județ din Romania unde numarul cazurilor de infecții cu Covid 19 scade de la o zi la alta deși, teoretic, se fac teste in fiecare zi la Direcția de Sanatate Publica pentru a depista persoanele pozitive. In timp ce numarul persoanelor infectate crește in celelalte județe, la Vrancea…