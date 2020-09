Stiri pe aceeasi tema

- ”V-am spus ca PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei. Nu am exagerat cu nimic. Astazi a mai venit o dovada. In comisia buget/finante PSD a votat sa creasca deficitul bugetar la 15% in 2020 si in acelasi timp sa reduca gradul aprobat de indatoare cu 4 puncte procentuale”, a cris, miercuri…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma, miercuri seara, ca nu a exagerat cu nimic in momentul in care a afirmat ca „PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei”, referindu-se la amendamentele adoptate de comisiile reunite de buget. „PSD a votat sa creasca deficitul…

- ”USR avertizeaza ca PSD arunca in haos bugetul Romaniei prin modificarile aduse la rectificarea bugetara in Comisiile de Buget-Finante din Parlament. Doua dintre modificarile aduse la rectificarea bugetara, respectiv majorarea pensiilor cu 40% in loc de 14% si plafonarea imprumuturilor Romaniei de la…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca, daca s-ar aplica, modificarile operate de PSD la ordonanța de rectificare bugetara ar "costa" peste 6% din PIB-ul României, precizând ca a fost fost „întristat” și „surprins” de votul dat în…

- ”Pot sa va spun un lucru care sincer m-a intristat si chiar m-a surprins un pic. Azi, in comisiile de buget reunite, PSD, cu sprijinul unor traseisti, a votat cu amendamente proiectul rectificarii bugetare si, daca s-ar aplica tot ce au votat ei, pesedistii, atunci acest lucru ar costa peste 6% din…

- „Ne vom lupta sa nu fie adoptat raportul in plen. Le multumesc PMP, USR, minoritatilor care nu au participat la masacrul finantelor publice. Ne vom lupta pentru retrimiterea la comisii a raportului. In cazul in care va fi adoptat, il vom ataca la CCR, acest proiect care duce Romania in faliment”, a…

- Comisiile reunite pentru buget ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat un raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara pe acest an. Amendamentul PSD prin care este abrogata majorarea punctului de pensie cu 14% si ramane forma in vigoare de crestere…

- Emil Boc este primar la Cluj si sustine ca in acel moment nu credea ca va mai ramane in politica, dar a ales sa o faca, iar in prezent este unul dintre cei mai influenti politicieni din PNL. „In acel moment, nu credeam ca voi mai ramane in politica. Avem, eu si presedintele, o situatie economica…