Salariul longevivului primar Emil Boc la Primaria Cluj-Napoca trece de 28.000 lei brut, dar nici bucatareasa, șoferii sau portarii nu caștiga prost. Conform presei locale, din 2004, de cand Emil Boc este primar, salariile au crescut de 4 ori, iar numarul subordonaților sai s-a dublat. Emil Boc are, in 2023, aproape 6000 de euro salariu, […]