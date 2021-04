Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis „festivalierilor de toate varstele” din Romania sa se vaccineze pentru ca in vara sa se poata bucura de concerte ca inainte de pandemie.

- Dupa concertul organizat în Barcelona, unde 5.000 de persoane au participat la un eveniment pentru a se analiza daca riscul de infectare cu COVID-19 este unul ridicat, tot mai multe țari i-au urmat exemplul, dorind sa testeze aceeași ipoteza. Și în România…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, le propune autoritațile de la București organizarea unui concert experiment la Cluj, dupa modelul celor din Barcelona, unde 5.000 de participanți au participat la un eveniment pentru a se analiza daca riscul de infectare cu COVID-19 este atat de mare. Potrivit…

- In 2019, piața festivalurilor din Romania se bucura de o creștere spectaculoasa. Dincolo de biletele vandute, business-ul de festival inseamna zeci de milioane de lei incasari din servicii, de la mancare și bauturi la transport, turism, produse...

- Cele mai mari festivaluri muzicale din Romania, Untold si Neversea, ar putea fi organizate in vara anului 2021, dupa o pauza de un an, cauzata de pandemie. Anuntul a fost facut de Edy Chereji, director de comunicare al celor doua festivaluri intr-o intervenție la Antena3. El este de parere ca evenimentele…

- Festivalurile de vara vor putea continua in Franta in acest an, in pofida crizei COVID-19 de durata, insa prezenta publicului va fi limitata la 5.000 de persoane, care trebuie sa stea pe scaune, a anuntat joi Ministerul Culturii din aceasta tara, relateaza Reuters, arata Agerpres. De la festivaluri…

- Majoritatea organizatorilor din Romania vor un dialog cu statul pentru a decide masuri comune pentru desfasurarea evenimentelor in conditii de siguranta. Asociatia Romana a organizatorilor de concerte si evenimente culturale va reuni un raspuns comun pentru a gasi o solutie de viitor. De 11 luni se…