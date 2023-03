Stiri pe aceeasi tema

- Alte 18 autobuze electrice articulate pentru legatura intre Cluj-Napoca și Florești, cu finanțare din PNRR. Valoarea contractului: peste 16 milioane euro, iar licitația a fost adjudecata.Vorbim despre 18 autobuze electrice articulate SOLARIS Urbino, cu o lungime de 18 m și capacitate de 131 persoane,…

- Municipiul Tulcea va avea 20 de autobuze electrice, 20 de stații de incarcare lenta și alte cinci pentru incarcare rapida, din fonduri europene, in urma semnarii contractului de furnizare, transmite viceprimarul Tulcei, George Șinghi. Termen de livrare este de zece luni de la emiterea comenzii, din…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vorbit, vineri dimineața, in cadrul unei intervenții live despre proiectul de buget pe anul 2023. Edilul se plange pe scumpirile din anul 2022, care au avut un impact major și asupra bugetului Primariei, precizand ca bugetul noului an „arata stramtorat…

- Primaria Cluj-Napoca e pe cale sa atribuie o licitație de 145,9 milioane de lei pentru achiziția de autobuze electrice. Este vorba despre un lot de 40 de autobuze electrice articulate, lungi de 18 metri.

- ”Suntem cu un pas mai aproape de achizitia celor 22 de autobuze electrice si 4 microbuze electrice pentru transport public in municipiul Bacau si in comunele limitrofe. Am semnat contractul de finantare care ne va permite sa avem aceste mijloace de transport in comun, dar si cele 26 de statii de incarcare…

- Primaria Alba Iulia cumpara cu ZECI de milioane de lei 21 de autobuze electrice și un microbuz electric: „Soarta” ultimelor achiziții Primaria Alba Iulia cumpara cu ZECI de milioane de lei 21 de autobuze electrice și un microbuz electric: „Soarta” ultimelor achiziții Primarul municipiului Alba Iulia,…

