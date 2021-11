Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 29.09.2021 10:00 ndash; 30.09.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 176 de decese 89 barbati si 87 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Caras Severin, Calarasi,…

- Localitațile in care rata de infectare a depașit 6 cazuri la mie se afla in județele Cluj, Sibiu, Caraș-Severin, Maramureș, Timiș, Neamț, Satu Mare, Botoșani, Teleorman, Dolj, Salaj, Prahova, Ilfov, Bistrița Nasaud, Alba, Mehedinți, Olt și Arad.Lista localitaților unde intra in vigoare carantina de…

- In intervalul 20.09.2021 10:00 ndash; 21.09.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 129 de decese 57 barbati si 72 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Braila, Caras Severin, Calarasi, Cluj,…

- 58 de decese au avut loc, in ultimele 24 de ore, din cauza infectarii cu COVID-19. Informațiile au fost transmise de Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Agerpres . Potrivit GCS, este vorba despre 32 barbati si 26 femei. Aceștia erau internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Braila,…

- Pana astazi, 35.215 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 14.09.2021 (10:00) – 15.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 83 de decese (35 barbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad,…

- In intervalul 14.09.2021 10:00 ndash; 15.09.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 83 de decese 35 barbati si 48 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Braila, Bistrita Nasaud, Botosani, Caras Severin, Calarasi, Constanta, Covasna,…

- Ministrul Educatiei Sorin Campeanu a anuntat sambata ca aproape 37.000 de elevi din grupa de varsta 12 – 15 ani s-au vaccinat si peste 155.000 din grupa 16 – 19 ani. Astfel, conform raportarii din 4 septembrie, in categoria de varsta 12 – 15 ani, un numar de 36.859 elevi au fost vaccinati, comparativ…

- OFICIAL| 1.568 cazuri noi de COVID-19 și 28 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 358 de oameni internați la ATI Sambata, 4 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 4 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost…