Stiri pe aceeasi tema

- Feli și Nicolai Tand au trecut, in aceasta seara, printr-o transformare spectaculoasa la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. In ediția cu numarul șase a emisiunii, cei doi concurenți au facut un show incendiar și au reușit sa ii faca pe jurați sa exclame: „Am trait s-o vad și p-asta!”. Cei doi s-au transformat…

- Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Costi Ionița & Adi Minune și au interpretat piesa ”Of, viața mea!” la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cei doi au facut un show incendiar pe versurile melodiei care, pe vremuri, crea isterie.

- In ediția a 6-a, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Pikotaro și au interpretat piesa ”Ppap”. A fost momentul de umor al serii.

- In ediția cu numarul șase din aceasta seara, Sore și Emma de la Zu s-au transformat in Britney Spears și au interpretat piesa ”Toxic” pe scena emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Momentul lor a creat contradicții la masa juriului.

- In ediția de astazi, cea cu numarul 6, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Shaggy și Rayvon și au interpretat piesa ”In The Summertime”. Juriul a fost impresionat de show-ul pe care cei doi artiști l-au pus in scena, iar Andreea Balan le-a spus ca aceasta…

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Jo și Liviu Teodorescu și-au facut apariția spectaculoasa pe scena Te cunosc de undeva. Cei doi au facut show, in pielea lui Dua Lipa și a lui Sean Paul, surprinzandu-i pe jurați, dupa ce au interpretat una dintre cele mai cunoscute piese la nivel mondial.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.