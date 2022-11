Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș este conștienta de atuurile ei fizice și reușește cu brio sa le scoata in evidența. Mama a trei copii, dar cu o silueta de manechin, prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva” a prins curaj și etaleaza la show-ul transformarilor de la Antena 1, difuzat in fiecare sambata seara, outfituri…

- Cea de-a opta gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu un moment special, dedicat sarbatorii de Halloween. Saptamana trecuta, dupa ce toate cele opt cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol si-au primit transformarile de la ruleta, Zarug, artistul care surprinde…

- Andreea Balan a avut o reacție dura la filmarile emisiunii „Te cunosc de undeva”. In varsta de 38 de ani, blondina a rabufnit la adresa unui concurent. Se pare ca gestul vedetei nu a fost tocmai pe placul producatorilor show-ului de la Antena 1, noteaza click.ro. O zi liniștita pe platourile de filmare…

- Cuza de la Noaptea Tarziu s-a vazut nevoit sa faca o schimbare drastica de look, chiar inainte de cea de-a saptea gala a transforming show-ului de la Antena 1. Dupa ce s-a amuzat cu tot felul de personaje, ruleta i-a adus de aceasta data primul personaj feminin, asa ca momentul renuntarii la barba a…

- Jo și Liviu Teodorescu au facut spectacol pe scena de la Te cunosc de undeva!, ediția de sambata seara. Cei doi i-au convins atat pe jurați cat și pe colegii de la canapea cu transformarea lor in Carmen Miranda și au caștigat detașat cea de-a cincea gala a sezonului 18. Cea de-a patra ediție a transforming…

- Rona Hartner a avut parte de o transformare spectaculoasa, la „Te cunosc de undeva!”, in ediția de sambata seara, 25 septembrie. Artista și Johny Romano au facut show pe scena de la Te cunosc de undeva, cu o interpretare impecabila a unor mari artiști internaționali. Rona Hartner și Johny Romano i-au…

- Baietii din trupa „Noaptea Tarziu” au avut parte de o provocare de zile mari in cea de-a doua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1. Dupa ce in primul sezon au facut senzatie cu o piesa in chineza, ruleta a decis ca de aceasta data sa le testeze cunostintele la limba…