Stiri pe aceeasi tema

- Nu miroase deloc a bine pentru Jador! Indragitul cantareț a reușit sa ii supere pe cei din clanul Duduianu... cu succesul lui! Apropiați de Dani Mocanu, pe care il considera „Regele Youtube-ului”, cei din familia lui Emi Pian considera ca Jador nu merita locul 1 in Trending.

- Detaliile in cazul morții lui Emi Pian au fost puse cap la cap, iar filmul evenimentelor a fost derulat și explicat in fața anchetatorilor. Referatul de arestare al celor doi frați Pian explica felul in care liderul Duduienilor și-a gasit sfarșitul.

- Nicolae Duduianu vrea cu orice pret sa razbune moartea fiului sau, scrie Cancan. Astfel, la priveghi, interlopii ar fi decis ca seniorul sa rezolve cazul din puscarie. Din cate se pare, adevaratul lider al Duduienilor ar intentiona sa-i "execute" pe cei din clanul Rinu in urmatoarea perioada. In…

- Scriitorul Salman Rushdie a cerut Twitter sa elimine o postare cu un citat anti-Islam despre care spune ca, in mod fals, i-a fost atribuit, informeaza The Guardian.Mesajul a circulat in mediul online, saptamana aceasta, impreuna cu fotografia scriitorului, potrivit news.ro. Citește…

- La 48 de ore de la moartea interlopului Emi Pian, politia nu are acuzatii, iar lumea interlopa este un butoi cu pulbere, gata sa explodeze in orice moment. Principalul suspect nu a fost nici macar audiat pentru ca starea lui de sanatate nu le permite politistilor sa il ia la intrebari.

- Drama imensa in clanul Duduianu. Fiica lui Emi Pian, Izabela, urma sa faca nunta in acest weekend. Maneliștii care urmau sa ii cante la fastuoasa petrecere, vor canta acum la inmormantarea tatalui ei. Detalii in exclusivitate. Fiica lui Emi Pian urma sa se marite in weekend Detalii cutremuratoare ies…

- Conform informațiilor primite de la anchetatori, dupa derularea evenimentelor din noaptea de luni spre marți, evenimente ce au dus la decesul fostului lider al clanului ”Duduienilor”, principalul suspect in aceasta speța ar fi Ciprian Napy, fiul unui al interlop, liderul gruparii interlope ”Rinu”, ce…

- Emi Pian a murit in cursul serii de luni, fiind ucis intr-o rafuiala pornita de la barbut cu clanul Rinu. Emi Pian a avut o serie de dedicații in live-ul facut pe YouTube cu o saptamana inainte sa moara. Ultima dedicație facuta de liderul clanului Duduianu a fost pentru tatal sau, aflat acum in inchisoare.…