- Procedurile de organizare a concursului pentru postul de sef al Politiei Capitalei au fost suspendate temporar. Reamintim ca la conducerea acestei institutii a fost imputernicit pana marti, 5 ianuarie, comisarul sef Bogdan Berechet despre care politistii din Bucuresti spun ca a intermediat intalnirea,…

- Anuntul referitor la moartea barbatului a fost facut pe Facebook, de unul dintre apropiatii sai. "Durerea de tata a fost foarte puternica dupa pierderea lui Pian Junior incat n-a putut supravietui! Pian senior a murit! Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca! In anul 1982 am stat doua saptamani in casa lui din…

- Comisarul-sef Radu Gavris a reactionat dur la decizia sefilor sai de a trage pe linie moarta un ofiter din subordinea sa pentru „faptul ca nu a dus la indeplinire ordine ce frizau ilegalitatea si ca a ales sa ramana onest si fidel juramantului depus”. Reamintim ca inclusiv Radu Gavris a fost detasat…

- Liderii clanului Duduianu susțin ca sunt nevinovați și vor sa fie lasați in libertate, dar și-ar putea petrece dupa gratii urmatorii 15 ani, fiind acuzați de tentativa la omor Doua luni de la cel mai sangeros scandal dintre clanurile interlope O disputa banala intre doi membri ai unor clanuri interlope…

- Romanii nu sunt cu toții egali in fața legii. O vedem zi de zi, in plina pandemie. Daca poliția a reinceput sa dea sute de amenzi oamenilor care refuza sa poarte masca, interlopii și oamenii cu bani incalca orice regula, in timp ce poliția asista neputincioasa. Dupa scandalul din vara acestui an,…

- Liderul clanului Duduianu, Emi Pian a decedat in urma unei altercații. Ucigașul acestuia este acum haituit de toți membrii familiei sale. Acum, la doua luni de la moartea lui, a ieșit la iveala ce a facut interlopul in vila sa din București chiar inainte sa moara. Ce a facut Emi Pian in casa, fix inainte…

- Moartea lui Emi Pian pare sa fi fost o adevarata lovitura pentru clanul Duduianu. Odinioara unul dintre cele mai temute clanuri interlope, surse din presa scriu acum ca ei au ajuns la mila altor grupari.