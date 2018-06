Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a batut-o pe Timișoara fara drept de apel, 3-1, iar Florin Bratu a intrat astfel in istoria recenta al "cainilor roșii"! Cu 6 victorii consecutive in Liga 1, "Bratone" l-a depașit pe Liviu Ciobotariu care a reușit in 2011/2012 5 victorii la rand. ...

- Aflat in vacanța, acasa, la Timișoara, Steliano Filip a venit sa o urmareasca pe Dinamo la partida cu ACS Poli. Fostul fundaș dinamovist plecat la Hajduk Split (Croația) in schimbul a 500.000 de euro se bucura de parcursul formației lui Bratu in play-out. "Mi-ar parea rau ca Timișoara sa retrogradeze.…

- 87% dintre participantii la studiu au auzit de serviciile de tip Uber. Intrebați daca susțin ideea ca autoritațile locale sa opreasca serviciul, 87% au zis nu, in timp ce doar 11% au fost de acord. 77% cred ca autoritațile ar trebui sa permita aplicațiilor de tip Uber sa funcționeze in același mod ca…

- TIMISOARA. O crima infioratoare zguduie Timisoara. Un tanar de 29 de ani din Gorj si-a ucis cu sange rece sotia, apoi a incercat si el sa-si ia zilele intr-un mod teribil. S-a urcat la volanul masinii sale si a gonit cu mare viteza izbindu-se de un stalp pe care l-a pus la pamant. Totul…

- n perioada 19-22 aprilie Galatiul a fost capitala badmintonului juvenil romanesc. 87 de competitori din 14 cluburi si asociatii sportive au tintit la podiumul de premiere in sala Siderurgistul, care s-a prezentat cu o noua infatisare, adaptata la un nivel superior pentru aceast tip de competitii prin…

- Baschetbalistii oradeni s-au reabilitat in fata propriilor suporteri dupa infrangerile cu U BT Cluj-Napoca si CSM Steaua, castigand partida cu BC SCM Timisoara, din etapa a 28-a stagionala. Echipa oradeana s-a impus in fata unui adversar incomod, dupa un meci tensionat, in care s-a…

- In holul aerogarii, in zona de plecari interne a fost amplasata o expoziție dedicata acestui eveniment și realizarilor lui Traian Vuia: zborul in premiera cu un aparat mai greu decat aerul, ridicat de la sol prin mijloace proprii. Cu sprijinul Muzeului Național al Banatului, expoziția va…