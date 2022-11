EMELINE a lansat single-ul Venting To Strangers

EMELINE a lansat single-ul „Venting To Strangers”. Atat profund intim, cat și intens, „Venting To Strangers” surprinde durerea desparțirilor. Dupa ce a pregatit scena cu o conștiința de sine incurajatoare, EMELINE iși povestește experiența despre desparțire, apoi detaliaza pierderea respectului de sine care vine cu adevarata durere de inima. „Venting To Strangers” prezinta lucrarile vocale fascinante pe care EMELINE le-a afișat anterior pe single-uri precum „ cinderella’s dead” – o lansare de la inceputul anului 2022 care a intrat Top 20 din topul Spotify Daily Viral și Top 25 din topul Spotify…