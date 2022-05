Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ar putea scuti Ungaria și Slovacia de un embargo privind cumpararea petrolului rusesc, au declarat luni doi oficiali UE pentru Reuters. Liderii europeni discuta in aceasta saptamana despre introducerea unui embargo treptat pentru petrolul rusesc, insa Ungaria a anunțat deja ca nu va…

- UE ar urma sa propuna interzicerea petrolului rusesc pana la finalului anului, iar pana atunci vor fi introduse restrictii graduale la importuri, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, scrie Agerpres. De asemenea, UE face presiuni pentru ca mai multe banci din Rusia…

- Germania va inceta sa mai importe petrol din Rusia pana la sfarșitul anului, a declarat ministrul german de externe Annalena Baerbock, dupa o intalnire de miercuri cu omologii sai baltici, relateaza Reuters. „Așadar spun aici in mod clar și fara echivoc ca da, și Germania elimina complet importurile…

- Preturile titeiului au scazut joi cu aproape 2%, dupa ce Uniunea Europeana (UE) nu a convenit asupra unui plan de boicotare a petrolului rusesc si in timp ce Statele Unite si aliatii sai discutau o posibila eliberare coordonata suplimentara de petrol din rezervele strategice, transmite Reuters.…

- Sub efectul curenților de aer, norii de substanțe toxice nocive pot ajunge deasupra țarilor din zona - Romania, Republica Moldova, Polonia, Germania, Slovacia și Ungaria.Deocamdata, potrivit autoritaților de mediu din Romania, citate de Realitatea Plus, concentrația de monoxid de carbon din aerul aflat…

- „Nu este posibil” ca Uniunea Europeana sa-și intrerupa complet livrarile de petrol și gaze rusești, a avertizat miercuri premierul olandez Mark Rutte, care a susținut ca blocul comunitar are nevoie de aprovizionarea rusa, relateaza CNN."Trebuie sa discutam despre vulnerabilitațile noastre in ceea ce…

- Mii de refugiați ucraineni treceau granița in Polonia sambata, 26 februarie, in timp ce alții așteptau cu nerabdare vești despre cei dragi. La granița Poloniei cu Ucraina, refugiații primesc pantofi și haine donate. Aproximativ 100.000 de oameni au sosit in Polonia de cand Rusia a inceput invazia. Un…

- Marți, cancelarul german Olaf Scholz a anunțat ca certificarea gazoductului Nord Stream 2 nu poate continua, având în vedere ultimele acțiuni ale Rusiei, potrivit BBC. Conducta dintre Rusia și Germania a fost finalizata în septembrie anul trecut, dar nu este înca…