Stiri pe aceeasi tema

- Embargoul european asupra carbunelui rusesc intra in vigoare miercuri la miezul noptii, la patru luni dupa adoptarea sa in cadrul celui de al cincilea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, intr-un moment in care UE se confrunta cu puternice tensiuni in privinta aprovizionarii sale energetice, relateaza…

- Embargoul european asupra carbunelui rusesc intra in vigoare miercuri la miezul noptii, la patru luni dupa adoptarea sa in cadrul celui de al cincilea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, intr-un moment in care UE se confrunta cu puternice tensiuni in privinta aprovizionarii sale energetice, relateaza…

- Embargoul european asupra carbunelui rusesc intra in vigoare miercuri la miezul noptii, la patru luni dupa adoptarea sa in cadrul celui de al cincilea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, intr-un moment in care UE se confrunta cu puternice tensiuni in privinta aprovizionarii sale energetice, relateaza…

- Statele Unite negociaza cu aliatii lor sa micsoreze si mai mult veniturile din petrol ale Rusiei printr-o plafonare a pretului petrolului brut rusesc, a anuntat secretarul american al Trezoreriei Janet Yellen. Potrivit acesteia, masura are un dublu avantaj - cel al reducerii veniturilor Moscovei, dar…

- China si-a lansat oficial cel de-al treilea portavion vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la un santier naval din Shanghai, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Comisia Europeana va flexibiliza embargoul de interzicere a importurilor de petrol din Rusia, astfel incat toate țarile UE, inclusiv Ungaria, sa accepte planul noilor sanctiuni impotriva Moscovei, afirma oficiali de la Bruxelles.

- Uniunea Europeana nu a reusit sa ajunga duminica la o intelegere in privinta unui embargou asupra petrolului rusesc, dar negocierile vor continua luni dimineata, in contextul in care diplomatii incearca sa faca progrese inaintea summitului UE de luni si marti in legatura

- Uniunea Europeana nu a reușit duminica sa ajunga la un acord privind impunerea unui embargo asupra petrolului rusesc, dar ambasadorii statelor membre ale blocului comunitar vor incerca și inainte de summitul de luni și marți sa faca progrese in obținerea unei derogari de la acest embargo pentru livrarile…