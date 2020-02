Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a declarat -duminica- ca i-a cerut omologului sau rus Serghei Lavrov cu o zi in urma ca regimul sirian sa inceteze atacurile asupra ultimului bastion rebel in regiune Idlib, potrivit AFP si Reuters. "Atacurile asupra Idlib trebuie sa inceteze si…

- Ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a declarat -duminica- ca i-a cerut omologului sau rus Serghei Lavrov cu o zi in urma ca regimul sirian sa inceteze atacurile asupra ultimului bastion rebel in regiune Idlib, potrivit AFP si Reuters preluate de agerpres. "Atacurile asupra Idlib…

- Seful diplomatiei franceze a declarat - duminica - ca se asteapta la negocieri tensionate intre Uniunea Europeana si Londra cu privire la viitoarea lor relatie post-Brexit, spunand ca partile "se vor casapi", potrivit France Presse. "Cred ca in problemele comerciale sau cu privire la dispozitivul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut sambata, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Kargaze, Cinghiz Aidarbekov, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, ocazie cu care a propus organizarea unui forum economic bilateral, informeaza un comunicat de presa…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, s-a dus in Olanda in incercarea de a-i indupleca pe cei din Regatul Țarilor de jos sa ne ajute cu intrarea in mult-ravnita Zona Schengen, scrie Agerpres.Romania se chinuie de foarte mulți ani sa fie admisa in Zona Schengen, insa, unul dintre prinpalii opozați ai noștri…

- Ludovic Orban participa, incepand de joi, la Conferinta internationala de Securitate de la Munchen, ajunsa anul acesta la cea de-a 56-a editie, unde va avea intalniri cu omologi din mai multe state....

- Ultimele teste efectuate de Coreea de Nord au scopul de a descuraja amenințarile venite din partea Statelor Unite, a declarat sâmbata un oficial militar nord-coreean de rang înalt, potrivit Reuters, citeaza Mediafax.Șeful Statului Major nord-coreean, Pak Jong Chon, a avertizat ca…

- O nava de lupta Statelor Unite a confiscat fragmente dintr-o racheta descoperita în Golful Oman, despre care forțele americane cred ca i-ar aparține Iranului, au informat miercuri oficialii americani, citați de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Oficialii, care au vorbit în…