- Transportul public va fi gratuit in weekendul care urmeaza in Timișoara, unde are loc deschiderea oficiala a programului Capitala Europeana a Culturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Codru Oxygen Booth –„A place to breathe” este un nou proiect inedit al Asociației Codru Festival. Intre 18 februarie- 18 martie, o instalație verde va fi amplasata pe strada Augustin Pacha din Piața Unirii. Este in programul dedicat evenimentului de deschidere al programului Timișoara 2023 – Capitala…

- Timișoara da startul evenimentelor pentru Capitala Europeana a Culturii in 2023. Deschiderea oficiala va avea loc in weekendul 17-19 februarie a.c., cu concerte in aer liber, expoziții, teatru in spații neconvenționale si premiere de film.

- Odata cu deschiderea programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, vechile stații de tratare a apei se transforma in spații alternative pentru evenimente și activitați culturale. Uzina de Apa Urseni și Uzina de Apa Industriala iși deschid porțile, așteptandu-i pe curioși cu tururi ghidate,…

- Universitatea de Vest din Timișoara propune o componenta de mare impact in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, prin agenda de evenimente dedicate intregii comunitați, gupate sub genericul „La UVT, cultura este capitala!”. In seria acestor evenimente, in prima…

- Programul propus de Universitatea de Vest din Timișoara in cadrul „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, gupate sub genericul „La UVT, cultura este capitala!”, aduce in orașul de pe Bega trei laureați ai premiului Nobel, din domeniul literaturii și chimiei. In seria acestor evenimente, in…

- Dupa ce a reprezentat cu succes Romania la cea de-a 59-a ediție a Expozitiei Internationale de Arta – La Biennale di Venezia 2022, proiectul „Tu ești un alt eu – O catedrala a corpului”, al artistei și regizoarei Adina Pintilie, va fi prezentat in premiera in Romania, la Kunsthalle Bega (strada Circumvalațiunii…

- Sambata, 21 ianuarie, la Veszprem-Balaton se da startul programului Capitala Europeana a Culturii. Orașul imparte in acest an titlul cu Timișoara și Elefsina (Grecia). Deschiderea oficiala va putea fi urmarita online.