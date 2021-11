Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Emanuel Ungureanu anunța ca o sa depuna la DNA o plangere pe numele unui primar care ar fi „tocat” peste 1 milion de euro nejustificat. "Gata. S-au luat. Urmeaza cel mai mare JAF din istoria Romaniei (n.r.: cu referire la alianța PSD-PNL-UDMR). Iohannis a nașit aceasta casatorie…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat la o televiziune de știri ca, conform informațiilor sale, Klaus Iohannis este hotarat sa nu mai faca o noua numire de premier daca Guvernul Ciuca nu trece de Parlament, ci va dizolva Parlamentul. Acest lucru ar genera alegeri anticipate in cel mult 3 luni.…

- Presedintele Partidului Legii si Dreptatii, ex-ambasadorul R. Moldova la Londra, Mariana Durlesteanu, a criticat decizia Guvernului de a achizitiona 1 milion de metri cubi de gaze naturale de la compania olandeza „Vitol”. Potrivit ei, in continuare se fac „deal-uri” legate de livrarea gazelor. Durlesteanu…

- Comisia Europeana permite Guvernului român sa acorde ajutoarele de stat de pâna la 1 milion de euro microîntreprindeirlor și firmelor mici și mijlocii (IMM) din România, în cadrul Masurii 4.1.1 - investiții în activitați productive, schema de finanțare care înlocuiește…

- Circulația trotinetelor electrice pe trotuare va fi interzisa, conform unei Hotarari a Guvernului, care a fost data luni, 4 octombrie. Vor avea voie sa circule doar pe pista pentru biciclete, conform informațiilor transmise de MAI.

- Aproape 40 de mii de prahoveni primesc lunar salariul minim brut pe tara de 2.300 de lei N. Dumitrescu In luna care tocmai s-a incheiat, august, doua declarații, venite de la nivel guvernamental – una dintre acestea aparținand premierului Florin Cițu – au facut furori, la propriu, in ceea ce privește…

- In timp ce Primaria se lauda cu festivisme și manifestari de valoare indoielnica sub genericul Zilelor Aradului, unii aradeni se plang ca le ploua in apartamente in urma unor lucrari prost executate de o firma angajata de Primarie. Ei s-au trezit cu apa in apartamente dupa ce acoperișul blocului lor…