Stiri pe aceeasi tema

- Este week-end-ul curațeniei in București. 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele de transport in comun din Capitala. „Azi si maine, in «week-end-ul curateniei», 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele…

- Prezentat in presa, inainte de alegerile locale, ca "asul din maneca" lui Nicusor Dan, care va rezolva problema traficului din Bucuresti, Michael Horodniceanu este romanul care a caștigat respectul americanilor cu modul in care a pus pe picioare infrastructura din metropola New York. Renumitul profesor…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu nu-i iarta pe Clotilde Armand și pe Nicușor Dan, primarul Sectorului 1 și primarul general, pentru piedicile puse in construirea unui nou spațiu pentru copiii bolnavi de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu.. "Va promit ca voi face tot ce imi sta in…

- Organizația din București a ALDE strange semnaturi pentru declanșarea unui referendum de demitere a primarului Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand. Tudor Ionescu, fost consilier general din partea ALDE, a declarat la Antena 3 ca partidul a inceput strangerea de semnaturi afirmand ca e nevoie…

- Primarul Capitalei a declarat, joi in cadrul unei dezbateri, ca trebuie crescut prețul parcarilor, fiind „absolut necesar pentru a realiza acel echilibru in mobilitatea unui oraș”. Primarul dorește o strategie de parcare pentru oraș „Orașul acesta este sufocat de mașini parcate și pe trotuar, și pe…

- Primarul Capitalei susține ca din aceasta saptamana incep lucrarile de astupare a gropilor de pe strazile Bucureștiului. Cat vor dura lucrarile de plombare a gropilor Nicușor Dan considera ca in doua luni nu vom mai da cu mașinile in gropi, precizand ca este de acord ca fiecare primarie de sector sa…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, astazi, ca va cumpara tramvaie noi pentru București. Insa, primul tramvai care va fi achiziționat va circula in Capitala abia anul viitor, in august. Nicușor Dan a precizat ca a semnat un contract in valoare de aproximativ 200 de mii de euro, bani europeni,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca discuțiile de joi seara privind bugetul Capitalei au inregistrat progrese, fiind convenite o serie de ajustari la proiectul de buget, la o forma acceptata de toata lumea. ”Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar și corect pentru a incepe investițiile…