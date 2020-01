Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a declarat, joi, ca va depune la Agenția Naționala de Integritate (ANI) o plangere impotriva medicului Ștefan Florian, care este profesor la Facultatea de Medicina și Farmacie din cadrul UMF Cluj. Neurochirurgul este acuzat ca și-a angajat fiul ca asistent medical in…

- Europarlamentarul clujean a fost prezent, sâmbata, la Palatul Parlamentului, la ceremonia de depunere a juramântului pentru al doilea mandat de șef al statului al președintelui Klaus Iohannis. Emanuel Ungureanu afirma ca Buda nu a mers la București doar „sa își faca poze de…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 4 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:1. TORPENYI FRANCISC ALBERT, Consilier Local in cadrul Consiliului Local Dej, Județul Cluj - INCOMPATIBILITATE…

- USR Cluj si-a desemnat candidatul la alegerile pentru Primaria Cluj-Napoca - este vorba despre parlamentarul Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor. Printre prioritatile acestuia se numara rezolvarea problemei traficului, spitalele mizere, lipsa unor spatii de…

- Ungureanu continua sa prezinte pe retelele de socializare stare precara a spitalelor din România, dar si comportamentul neadecvat a personalului medical la vederea obiectivelor de filmare. Deputatul a tras o concluzie dura dupa vizita facuta în curtea secție de Boli Psihice a Spitalului…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 12 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. NICA VASILE, fost Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Neamț - INCOMPATIBILITATE In perioada exercitarii…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuza Ministerul Sanatatii ca a "aruncat pe fereastra" 700.000 de euro, cumparand 1,2 milioane de doze de vaccin antigripal tetravalent care nu acopera grupa de varsta 6 luni - 3 ani. El spune ca aceasta...

