Emanuel Ungureanu: Imagini și sunete de groază la Spitalul Județean de Urgență Mureș Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat duminica pe pagina sa de Facebook o filmare despre care spune ca a fost facuta la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Targu Mureș. In imagini este surprins și subsolul spitalului, care „pare desprins dintr-un film de groaza”, spune deputatul, acesta fiind locul in care sunt amenajate vestiarele personalului medico-sanitar. „Priviți imaginile cu naturalețea cu care iși schimba hainele un medic care merge pe secție in aceasta cocina. Va dați seama? De aici, o parte din personalul medico-sanitar din spital urca langa patul bolnavilor. Incredibil!”, scrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

