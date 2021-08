Emanuel Ungureanu: Cîțu a consumat droguri. Chiar ar fi imagini care îl descriu în această ipostază „Știu ca domnul Cițu ar fi consumat droguri se aude acest lucru, dar probabil ca va ieși Rareș Bogdan și va zice ca și el și echipa caștigatoare a consumat droguri și ca ce mare lucru. Cea mai importanta dovada este declarația lui Cițu. Daca m-ați intreba pe mine, v-aș spune categoric nu. Daca Cițu a fost intrebat de un reporter a raspuns afara ninge. Aceasta este confirmarea din punctul meu de vedere fara echivoc ca domnul Cițu a consumat droguri, daca el nu a negat clar. Am informații ca sunt oameni care cunosc circumstanțele și chiar ar fi imagini care il descriu pe domnul Cițu in aceasta ipostaza”,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

