- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu acuza faptul ca la Spitalul Judetean Suceava s-a dat dispozitie pentru sistarea internarilor pentru pacientii cu afectiuni cronice si catalogheaza acest lucru drept o "decizie criminala". Ungureanu mai sustine ca se pregateste inchiderea si a altor spitale…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a solicitat reprezentantilor directiilor de sanatate publica sa faca verificari in spitalele de la nivelul fiecarui judet. ”Nu ma intereseaza cifre pe hartie. Vreau sa mergeti sa verificati in spitale astfel incat tot ce raportati sa fie real”, le-a transmis…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu i-a atacat pe primarii Nicușor Dan și Clotilde Armand, dupa ce s-a plimbat prin Parcul Herastrau, in bezna, pe aleile pline de gropi. ”Locul acesta atat de iubit de bucureșteni arata la fel de rau ca in timpul mandatului catastrofal al doamnei Firea. Nu am vazut…

- Salvamont Romania ii face praf pe jandarmii din Prahova, care s-au laudat ca au salvat 13 turiști, dupa ce aceștia s-au intalnit pe traseu cu o ursoaica cu pui. Dupa ce, luna trecuta, salvamontiștii le-au reproșat jandarmilor din Vrancea ca și-au asumat pe nedrept salvarea celor 12 muncitori blocați…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu il ataca dur, miercuri, intr-o postare pe Facebook, pe Florin Cițu in scandalul legat de documentul cu antetul Guvernului, transmis și semnat de o consiliera de stat, cu indicații catre liderii PNL pentru susținerea premierului la șefia partidului. “De ce nu vine…

- Benone Sinulescu a fost internat la Spitalul Judetean din Arad. Artistul sufera de Alzheimer si de cativa ani are probleme grave cu inima. Acesta a fost gasit in stare de inconstienta in casa sa, iar de acolo a fost dus la un centru de ingrijiri paliative. Impresarul sau, Ionuț Pavel, face insa acuzații…

- Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Virgil Guran, a declarat, la emisiunea Decisiv, moderata de Catalina Porumbel la Antena 3, ca premierul Florin Cițu va trebui sa dea explicații in forurile statutare ale PNL pentru schimbarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,…

- Un barbat din Neamț a ajuns cu insuficiența renala severa la spital dupa ce, timp de un an, a luat pastile antiinflamatorii preventiv anti-COVID. Barbatul are 52 de ani și, de doua zile, a fost transferat pe secția de Nefrologie a Spitalului Clinic Constantin Ion Parhon din Iași. El risca sa nu-și recupereze…