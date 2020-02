Emanuel Soare a fost numit oficial in funcția de Prefect de Argeș. Acesta a fost numit in funcție in ședința de Guvern ce a avut loc astazi. Tot astazi a fost numit si Andrei Ciungu, in funcția de subprefect al judetului. Numirile urmeaza sa fie publicate in Monitorul Oficial Noul prefect a fost felicitat de […] Articolul Emanuel Soare- noul prefect de Argeș apare prima data in Observator de Argeș .