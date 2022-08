Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, 17 ani, a cucerit luni, 15 august, aurul european in proba de 200 de metri liber de la Europenele de natație de la Roma, Italia. E a șaptea medalie in trei luni! In urma cu doua zile, „Racheta Romaniei” triumfase și in proba-regina a inotului, 100 de metri liber , cand a batut recordul…

- Un tanar aflat in scaun cu rotile a fost luat pe sus de festivalieri și ridicat deasupra mulțimii, in prima zi a festivalului UNTOLD, pe 4 august, timpul concertului Innei. Imaginile emoționante au fost distribuite de primarul Emil Boc, pe pagina sa de Facebook, și preluate de publicația Monitorul de…

- Un roman de 40 de ani care si-a ucis cu salbaticie sotia, apoi a incercat sa-i incendieze trupul, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Conform procurorilor, cei doi soti, stabiliti de multa vreme in Italia, s-au certat in decembrie 2020, pentru ca barbatul, nemulțumit de viața in Toscana, voia…

- Un batran pe nume Giuseppe Paterno a doborat recordul pentru cel mai varstnic absolvent de studii universitare din Italia. La varsta de 98 de ani, acesta a absolvit Facultatea de Filosofie si Istorie, la Universitatea din Palermo.

- O tanara cu dizabilitati locomotorii, care a dorit sa foloseasca mijloacele de transport public din Bucuresti, a trebuit sa suporte o umilinta. Si ea, si mama ei. Fata a fost diagnosticata cu paralizie cerebrala și tetrapareza spastica la varsta de un an și se deplaseaza intr-un scaun cu rotile. Soferul…

- Doi copii in varsta de 4 ani si parintii lor in varsta de 30, respectiv 32 de ani, au fost raniti intr-un accident rutier petrecut in noaptea de luni spre marti, pe DN1, in dreptul orasului prahovean Baicoi.

- Timp de trei ore și 13 minute, Alexander Zverev i-a dat mari batai de cap lui Rafael Nadal. Germanul parea capabil sa il invinga pe marele campion iberic chiar de ziua acestuia (36 de ani), dar a cazut rau inaintea tiebreakului setului secund, s-a lovit la glezna și nu a mai putut continua partida din…