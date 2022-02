Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea de catre Cora a celor sase hipermarketuri din Romania catre investitorul austriac Supernova a marcat cea mai mare tranzactie de retail la nivelul Europei Centrale si de Est pe 2021, se arata intr-i analiza realizata de specialistii Colliers.

- In ultimii ani, tot mai mulți romani au investit in locuințe de top in țari mai mult sau mai puțin exotice, Dubaiul fiind una dintre destinațiile preferate ale cetațenilor din Romania. Ce oferte primesc antreprenorii romani in strainatate. Condiția pe care trebuie sa o respecți ca sa nu platești impozit.…

- Dubaiul a devenit destinația de vacanța a multor vedete de la noi, insa pentru la fel de multe persoane publice din țara noastra a devenit și locul unde fac cele mai bune afaceri sau deja locul unde au ales sa locuiasca pentru mai mult timp. Andreea Balan, Anamaria Prodan, Denisa Tanase sau Ramona Gabor…

- Numarul clientilor rezidentiali care inregistrau restante la plata facturilor de gaze naturale si energie electrica a crescut cu 29%, anul trecut, conform datelor transmise HotNews.ro de E.ON Romania.

- Maștile textile nu mai sunt permise in Romania, potrivit noilor masuri adoptate de CNSU și care intra in vigoare de la 8 ianuarie. Aceste tipuri de maști sunt inutile in cazul Omicron, considera ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Oricat de comune ar fi devenit maștile de fața din panza, spun experții…

- Curtea Constitutionala romana a apreciat vineri ca o hotarare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu sediul la Luxemburg nu poate fi aplicata fara o modificare prealabila a Constitutiei. Dupa Polonia, Romania, de facto, pune sub semnul intrebarii primatul legislatiei europene asupra celei…

- Vremea se racește semnificativ in urmatoarele zile. Temperaturile scazut sunt cauzate de un val de aer polar care lovește Romania, iar meteorologii anunța ninsori in est și parțial in centrul țarii, iar in sud se anunța ploi. Specialiștii spun ca ajungem la valorile normale pentru mijlocul lunii decembrie,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs luni in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la adancimea de 88 de kilometri, arata Mediafax. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea 3,6 s-a produs la ora 9.22, in judetul Vrancea.…