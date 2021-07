Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a facut nunta in urma cu mai puțin de o saptamana, la Constanta, orașul sau natal, dar cununia civila a facut-o in urma cu doua luni la Campulung Muscel, locul de baștina al soțului Emanuel Necatu. Cea care a oficiat casatoria și a promis ca va ține totul secret a fost primarița Elena…

- Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, cea care a oficializat casatoria Alexandrei Stan cu soțul ei, Emanuel, a oferit declarații la Antena Stars despre evenimentul secret facut public in urma cu doar cateva zile. Ofițerul de stare civila a povestit cum a decurs totul.

