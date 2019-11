Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump ameninta ca va distruge economia Turciei. Declaratia sa vine in contextul in care Turcia continua ofensiva in Siria, fara sa tina cont de avertismentele comunitatii...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului sau din SUA, Donald Trump, sa exercite presiuni pentru incetarea imediata a ofensivei militare turce din nordul Siriei, anunta Palatul Elysee, conform cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Emmanuel Macron a discutat vineri seara,…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande propune suspendarea Turciei din Alianta Nord-Atlantica din cauza ofensivei militare turce din nordul Siriei, condamnata dur de Uniunea Europeana si de Statele Unite.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului sau din SUA, Donald Trump,…

- Uniunea Europeana asteapta "mai mult realism" si "claritate" din partea Marii Britanii în privinta Brexit, afirma un oficial din Olanda, în conditiile în care problemele referitoare la frontiera irlandeza nu au fost înca rezolvate, potrivit Mediafax.…

- Președintele Klaus Iohannis va susține, joi, de la orele 18,00, o noua declarație de presa de la Palatul Cotroceni. Aceasta noua declarație a președintelui vine in contextul in care un nou militar roman și-a pierdut viața in Afganistan, dar și in urma atacului premierului Viorica Dancila…

- Marea Britanie și Germania au criticat sambata decizia președintelui francez Emmanuel Macron privind blocarea Acordului cu Piata Comuna a Sudului (Mercosur) pentru a pune presiune pe Brazilia in contextul incendiilor de vegetație din Padurea Amazoniana, relateaza Reuters, conform Mediafax.Presedintele…

- Incendiile de amploare din padurea amazoniana au provocat tensiuni diplomatice, dupa ce președintele Emmanuel Macron a spus ca subiectul ar trebui discutat la reuniunea G7, for din care Brazilia nu face parte. Jair Bolsonaro, președintele brazilian, susține ca Macron are ”o mentalitate colonialista…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat luni, in cursul intrevederii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru apropierea Uniunii Europene de Rusia, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro."In pofida neintelegerilor din ultimele decenii, a dezbaterilor privind relatiile cu Occidentul,…