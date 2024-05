Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj INSCOP: PSD se situeaza in fruntea clasamentului, iar PNL este in creștere. AUR se afla in scadere Sondaj INSCOP: PSD se situeaza in fruntea clasamentului, iar PNL este in creștere. AUR se afla in scadere Alianta PSD-PNL ocupa primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare,…

- ING Bank Romania a inregistrat un profit net de 347 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 1 la suta, fața de perioada similara din 2023, arata datele publicate, luni, de banca. Venituri totale s-au ridicat la 877 milioane lei, in crestere cu 11,2%. Activele ING s-au majorat cu 14,1…

- Grupul elen PPC a afisat un profit net de 86 de milioane de euro, dupa primul trimestru al acestui an, in crestere cu 68,6% fata de rezultatul net de 51 de milioane de euro obtinut in T1 2023.

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), operator al pietei locale de capital si actionar majoritar la Contrapartea Centrala (CCP) si Depozitarul Central, a inregistrat in primele trei luni ale anului un profit net de 2,96 milioane de lei la nivel de grup, cu 68% mai mult decat in aceeasi…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania si unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetele statului, a dat in judecata Fiscul, contestand o decizie de impunere de anul trecut, prin care ANAF a stabilit in sarcina societatii o suma suplimentara de…

- Vanzarile de jante și anvelope au crescut de patru ori fața de anul trecut la eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, iar la biciclete, sere, mobilier de gradina și moda s-au dublat inaintea Paștelui, conform unui comunicat al companiei.„Cu cateva saptamani inaintea Paștelui, romanii se pregatesc…

- "Impactul cel mai mare asupra deficitului bugetar de la sfarsitul lunii februarie l-au avut cheltuielile cu apararea nationala. Am avut contracte cu termene scadente in lunile ianuarie si februarie si acestea au determinat aceste tipuri de cheltuieli. Intr-adevar, este un avans fata de perioada precedenta,…